DeepSeek'in son iddiası tartışma yarattı

Düzenleme: Hava Arabacılar
DeepSeek'in son iddiası tartışma yarattı

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, AI modellerinin büyük kâr potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü. Ancak bu hesaplamalar bazı tartışmalara yol açıyor.

DeepSeek, X platformunda yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerinin “maliyet kâr marjının” %545 olduğunu belirtti. Fakat bu marj, “teorik gelir” üzerinden hesaplanmış durumda.

Şirket, GitHub'da paylaştığı detaylı bir gönderide daha yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süresi sağlama stratejisini açıkladı. DeepSeek’e göre, V3 ve R1 modellerinin 24 saatlik kullanım verileri, eğer tamamı R1 fiyatlandırmasıyla ücretlendirilseydi, günlük gelir 562.027 dolara ulaşacaktı. Buna karşın, gerekli grafik işlemcileri (GPU) için harcanan maliyet yalnızca 87.072 dolar olacaktı. Ancak şirket, gerçekte elde edilen gelirin “çok daha düşük” olduğunu kabul ediyor. Bunun nedenleri arasında gece saatlerindeki indirimler, V3 modeline uygulanan düşük fiyatlandırma ve yalnızca belirli hizmetlerin ücretlendirilmesi yer alıyor.

GPU nedir?GPU nedir?

DeepSeek’in web ve mobil uygulamalarına erişim hâlâ ücretsiz olduğundan, bu hesaplamalar spekülatif görünüyor. Şirket, bu rakamları paylaşırken AI teknolojisinin maliyeti ve kârlılığıyla ilgili daha geniş çaplı tartışmaların sürdüğünü vurguluyor. DeepSeek, Ocak ayında OpenAI’nin O1 modeline belirli testlerde rakip olabilen bir AI modeli sunduğunda dikkatleri üzerine çekmişti. Üstelik şirket, bu modeli ABD’nin Çinli firmalara yönelik çip ihracatı kısıtlamalarına rağmen geliştirdi.

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