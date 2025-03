DeepSeek'in son iddiası tartışma yarattı

DeepSeek, X platformunda yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerinin “maliyet kâr marjının” %545 olduğunu belirtti. Fakat bu marj, “teorik gelir” üzerinden hesaplanmış durumda.

???? Day 6 of #OpenSourceWeek: One More Thing – DeepSeek-V3/R1 Inference System Overview



Optimized throughput and latency via:

???? Cross-node EP-powered batch scaling

???? Computation-communication overlap

⚖️ Load balancing



Statistics of DeepSeek's Online Service:

⚡ 73.7k/14.8k…