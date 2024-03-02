DeFacto Bosna Hersek’e yeni mağaza açtı

Kaynak: Haber Merkezi
DeFacto Bosna Hersek’e yeni mağaza açtı
Global moda markası DeFacto, yeni mağazasını Bosna Hersek’te açtı. Yurt dışındaki yeni mağazaları ile büyümesini sürdüren DeFacto’nun Bosna Hersek’teki mağaza sayısı 7’ye ulaştı.

Yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdüren DeFacto, Türk hazır giyim ve moda sektörünün uluslararası arenaya taşınmasına öncülük etmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunan DeFacto’nun Bosna Hersek’te açtığı 7’nci mağazası Tuzlanka AVM’de yer alıyor.

BİNLERCE ÜRÜNÜ SUNACAK

“Ulaşılabilir Moda” vizyonu ile globalleşme hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam eden DeFacto’nun Bosna Hersek’teki Tuzla şehrinde yer alan yeni mağazası, 1380 metrekarelik satış alanı ile iki katta hizmet verecek. DeFacto yeni mağazasında da kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyimden aksesuara kadar binlerce ürünü Bosnalılara sunacak.

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