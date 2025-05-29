Defilede sergilendi! Sanat dünyasından siparişler gelmeye başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat’ın 750 yıllık tahta baskı yazmaları, ipek kumaşlarla nesilden nesile aktarılıyor. Belediye kurslarında öğretilen kandilli motifler, defilede sergilendi. Sanat dünyasından ünlü isimler sipariş veriyor.

FEHMİ ERTİN -TOKAT / YENİÇAĞ

Bir zamanlar kalhanelerdeki bakırcılıkla ünlenen ve Türkiye’de vergi sıralamasında üçüncü olan bu verimli topraklar, kültürel mirasını yaşatıyor. Tokat Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarında biçki, dikiş, nakış ve baskı teknikleriyle motif çeşitleri öğretilerek bu sanatın geleceğe taşınması hedefleniyor.

Bu yıl, Tokat’ın ikonik kandilli motif ve desenleriyle süslenen ürünler, halka açık bir defilede sergilendi. Elbiselerin göz kamaştıran güzelliği izleyicileri büyüledi. Tokat yazmalarının eşsiz desenleri, sanat dünyasından da yoğun ilgi görüyor; bazı ünlü sanatçıların özel siparişler verdiği biliniyor

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-33.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-33-1.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-33-2.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-34.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-34-1.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-35.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-35-1.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-35-2.jpeg

whatsapp-image-2025-05-28-at-22-51-35-3.jpeg

Son Haberler
Aziz Yıldırım "16 bin 647 imza toplanırsa adayım"
Aziz Yıldırım "16 bin 647 imza toplanırsa adayım"
Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Erdoğan’ın tepkisi ne olacak?
Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Erdoğan’ın tepkisi ne olacak?
Coşkun Sabah'tan o isme suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan o isme suç duyurusu
Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi
Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi
Alp Dağları'ndan tsunami gibi geldi, Blatten Köyü'nü yuttu! Haritadan tamamen silindi
Dağdan tsunami gibi geldi, koca köyü yuttu! Yok oldu...