Define ararken jandarmaya yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Define ararken jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar’da baraj kenarında dedektör ile define arayan şahıslar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar köyünde baraj yakınında defineci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri bölgede devriye gezerken bir şahsın yanında bulunan dedektör ve kazma ile define aradığını belirledi. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın yapılan kimlik sorgulamasında isminin A.Y., olduğu tespit edilirken, ekipler şahısla birlikte dedektör, kazma, bakır arama çubuğu, dürbün ve civalı alan tarama cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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