Define ararken oyduğu kayanın altında kaldı

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, define arayan Cem D., oyduğu kayanın altında kaldı.

Olay, 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Köyü girişinde meydana geldi. Cem D., bir kayanın altını kazarken, kaya yerinden oynayarak sol ayağını altında bıraktı. Kendi imkanlarıyla çıkamayınca, 112 acil çağrı merkezine haber verildi.

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ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Kurtarma operasyonu sırasında yaralı şahıs acı içinde inledi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Cem D., bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cem D., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi.

Jandarma, define arama nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

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