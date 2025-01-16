Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 kişi düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı. Suç aletleri ile birlikte yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (39), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E.'yi (38) suçüstü yakaladı.

Aramalarda, 1 hilti, 1 kazma, 2 kürek, 1 manivela, 1 kırıcı hilti ucu, 1 delici hilti ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. (DHA)

Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 9 kişi yakalandı

Son Haberler
Göztepe, Fofana ile yol ayrımına geldi. Ağır sakatlık geçirdi
Göztepe, Fofana ile yol ayrımına geldi. Ağır sakatlık geçirdi
Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı
Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı
Hatay'da kamyonet çukura yuvarlandı
Hatay'da kamyonet çukura yuvarlandı
Edirne'de kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı
Kar sonrası güneşi gören dışarıya çıktı
Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı
Fatih Terim, oyuncuların isteğini veto etti. O anlar maç sonu yaşandı