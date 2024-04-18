Define avında mağara çöktü. 3 ölü

Bursa'da definecilerin avı ölümle bitti.

İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada göçük oldu ve kayalar bir anda devrildi.

EKİPLER ŞOKE OLDU

Mağaranın bir süredir definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edilirken ihbarlar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

KURTARMA KÖPEKLERİ 2 CANSIZ BEDEN DAHA BULDU

Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarları gelince Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi.

AFAD ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine daha ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıkmış oldu.

DETAYLARIN ARAŞTIRILDIĞI KAYDEDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı’nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı aktarıldı.

Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturulduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük’te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi.