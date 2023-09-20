Define için kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

İzmir Foça’da kaçak kazı yapan 2 defineci, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

KAYNAK: İHA
Define için kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Foça İlçe Jandarma ekipleri, ormanlık arazi üzerinde çeşitli bölgelerde farklı uzunluklarda kazılmış yerler tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri, şahısların kazma ve kürekle alanda kazı yaptığı sırada operasyon düzenledi.

Bölgede 1 metre ve 3 metre çukurlar halinde kazılar yapıldığı görüldü.

Kazıda kullanılan malzemeler ele geçirilirken, şüpheli Vedat K. ve Methi K. yakalanarak Foça Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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