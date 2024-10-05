Define için kazdıkları kuyudaki can verdi

Kaynak: DHA
Define için kazdıkları kuyudaki can verdi

Samsun Bafra'da define aramak için kazdıkları kuyudaki metan gazından zehirlenen Metin Çetin yaşamını yitirdi, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Fatih Keleş ise hastaneye kaldırıldı.

Fatih Keleş'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Çetin define aramak amacıyla kazdığı kuyuda metan gazından zehirlendi. Çetin’in bayıldığını fark eden arkadaşı Fatih Keleş, onu kurtarmak için kuyuya indi. Ancak Keleş de metan gazından etkilenerek bayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kuyudan çıkarılan Mehmet Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Fatih Keleş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Çetin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, Keleş’in Atakum Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

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