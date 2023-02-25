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Defineciler cihatçı alayın mührünü buldu

İzmir polisi tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Baskında Padişah Mehmet Reşat Han’ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığı'na ait mühür ile birlikte çok sayıda eser ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:19
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Defineciler cihatçı alayın mührünü buldu

Defineciler cihatçı alayın mührünü buldu
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İHA'nın haberine göre, İzmir’de kültür varlıklarının yasa dışı satış ve ticareti ile mücadelesini sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bergama, Balçova ve Çiğli ilçelerinde, 2 ve 1 araçta yapılan aramalarda; Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerinin özelliklerini taşıyan ve ilk kez görülen, 1. Dünya savaşı dönemi, Padişah Mehmet Reşat Han’ın cihat ilanı ile kurulmuş, Gönüllü Mevlevi Alayı Kumandanlığına ait mühür ele geçirildi. 

Bununla birlikte 686 adet altın, gümüş ve bronz tarihi eser, 1 adet dedektör ve 1 adet tabanca da ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’sine adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de tutuklandı.

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