Defne Devlet Hastanesi'nde acil servis bile yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan ve o günden beri yolları bir türlü tamamlanamayan polikliniklerde hizmetlerin aksamasıyla gündemden düşmeyen hastanede bu kez ambulans ve acil servis sorunu yaşandığı ortaya çıktı.

Defne Devlet Hastanesi'nde acil servis bile yok

Seçim öncesinde aceleyle açılan Hatay Defne Devlet Hastanesi’nin eksikleri giderilmedi.

Hastanede ekipman yetersizliği nedeniyle acil servis hizmeti verilmediği ortaya çıktı.

Hatay’da 22 Mayıs tarihinde açılan ve o günden beri yolları bir türlü tamamlanamayan polikliniklerde hizmetlerin aksamasıyla gündemden düşmeyen hastanede bu kez ambulans sorunu yaşanıyor.

Hastanenin acil servisinin ekipman yetersizliği nedeniyle yalnızca poliklinik hizmeti verebildiği ve acil hastalara müdahalenin neredeyse hiç yapılamadığı ortaya çıktı.

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"AMBULANSLAR TERCİH ETMİYOR"

Bölge yakınlarında bulunan yurttaşlar acil bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda kilometrelerce uzaktaki başka hastanelere götürülüyor. Yetersizlikler nedeniyle ambulanslar bu hastaneyi tercih edemiyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz söz konusu iddiaları doğruladı. Yılmaz, “Hastanede acil servis olarak yalnızca iki tane küçük oda var.

Röntgen ve acil teknik ekipmanları başta olmak üzere birçok konuda eksik var.

Hastanede, acil hastalara müdahale edilebilecek bir ortam söz konusu değil” dedi.

"HASTALARI TEHLİKEYE ATMAK DEMEK"

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sami Reyhan ise acil müdahale ekipmanlarındaki yetersizliklere dikkat çekti. Reyhan, “Acil hastaları o hastaneye götürmek, onları tehlikeye atmak anlamına geliyor. Hastalar yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ya da yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne gönderiliyor. Depremin yıktığı Hatay’da sağlık hizmetinden bahsetmek mümkün değil” dedi.

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