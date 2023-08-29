Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Hatay'ın Defne ilçesinde, depremin ardından inşa edilen ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı devlet hastanesini bir kez daha su bastı.

Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı

Hatay’da dün etkili kısa düreli yağışın ardından Defne Devlet Hastanesi’ni su bastı.

Hastalar tedavi olmak için beklediği sırada zemini su basması sağlık hizmetlerini aksattı. Hastaların taşındığı sedyelerin taşınmasında zor anlar yaşandı.

dd.jpg“KURUMLARININ YETERSİZLİKLERİ, HER GEÇEN GÜN ACI BİR BİÇİMDE KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR”

Türk Tabipler Birliği, Hatay'da yağmur nedeniyle su basan Defne Hastanesi’nin durumunu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TTB’nin paylaşımında “Hatay'da çok uzun süreli ve şiddetli olmamasına karşın yaşanan yağış sonrası Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Depremin üzerinden 200 günü aşkın zaman geçmişken sağlık kurumlarının yetersizlikleri, her geçen gün acı bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Kamu otoritesine hızlı olduğu kadar sağlıklı yapılar inşa edilmesi gerektiğini hatırlatıyor; hastanedeki elektronik ve tıbbi araç-gereçlerin güvenliği başta olmak üzere her türlü önlemi alma çağrısı yapıyoruz” denildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı bileşenleri tarafından 21 Mayıs'ta açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde, 23 Mayıs'taki yağış sonrası da su baskını yaşanmıştı.

Öte yandan temel atma töreninde, küçük bir alana beton dökülmesi kamuoyunda gündem olmuş ve söz konusu görüntüler tepkilere yol açmıştı.

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