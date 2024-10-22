Defne Joy Foster'ın annesinden Fethullah Gülen itirafı! 'FETÖ' diyen ilk kişiydi

Ünlü oyuncu Defne Joy Foster, Fethullah Gülen'e "FETÖ" diyen ilk kişi olarak biliniyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölmesi sonrası akıllara Defne Joy Foster geldi. Foster'ın annesi Hatice Foster'dan ise ilk açıklama geldi. Foster, "Defne, Fethullah Gülen'e FETÖ lakabını taktığı için tahminimce o öldürttü. Defne'nin ölümünde her şey sümen altı edildi" dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ilk kez ‘FETÖ’ diyen oyuncu Defne Joy Foster şüpheli bir şekilde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. O günden bugüne kadar sessizliğini koruyan Anne Hatice Foster, FETÖ elebaşı Gülen’in ölümün ardından sessizliğini bozdu.

"TAHMİNİMCE O ÖLDÜRTTÜ"

Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuşan anne Foster, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anne Foster, "Defne 'FETÖ' lakabını taktığı için benim tahminimce o öldürttü. Onun kullandığı ilacı ben de kullanıyordum. Ben de astım ilacı kullanıyorum ve her zaman yanımda" ifadelerini kullandı.

Defne Joy Foster rahatsızlandığında Kerem Altan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine sokaklara çıkarak doktor aradığını belirten anne Foster, ambulans aransaydı, belki de kızının ölmeyeceğini söyledi. Anne Foster, “Bir kere bile bana Altan ailesi bana başsağlığı için telefon açmadı. Bugün ölsem umurumda olmaz. Şu gözüm kapanmadan Allah'ın onlardan intikam almasını istiyorum. Her şey sümen altı edildi" şeklinde konuştu.

Kızı ile FETÖ mesajı sonrası konuşup konuşmadığı konusunu da cevaplayan Foster, "Defne ilk 'FETÖ' dedikten sonra benle hiç o konuda konuşmadı. Sıkıntılarını benle paylaşmazdı" dedi.