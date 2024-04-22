Defne Samyeli Maldivler’den bikinili pozlar paylaştı. Beğeni butonu iptal oldu

Hatice Özen
Defne Samyeli Maldivler’den bikinili pozlar paylaştı. Beğeni butonu iptal oldu
Defne Samyeli, Maldivler’deki tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti.

Defne Samyeli, cesur paylaşımları ve kişisel yaşamıyla sıkça gündemde yer alıyor.

Bu sefer, Maldivler’deki tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti.

Samyeli’nin Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğraflar, takipçileri arasında hızla yayıldı.

Samyeli, oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yeteneğiyle de tanınan bir isim olduğu biliniyor.

Son zamanlarda verdiği dikkat çekici pozlarla adından sıkça söz ettirmekte.

Maldivler tatilinde çekilen bikinili fotoğrafları, hayranlarından büyük beğeni ve olumlu yorumlar aldı. Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, “Her zaman güzel bir fiziğe sahip” ve “Yaşını hiç göstermiyor” gibi ifadeler kullanıldı.

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BİKİNİLİ POZLAR PAYLAŞAN DİĞER ÜNLÜLER…

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkisini sonlandıran Devrim Özkan, Antalya’nın Kaş bölgesinde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. 25 yaşındaki Özkan, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Tanınmış oyuncu Nesrin Cavadzade, tatilde çekilen fit ve bikinili hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hadise, özel yaşamı ve kariyeriyle sıkça gündeme gelirken, son dönemde reklam gelirleriyle de konuşuldu. Şimdi ise bayram tatilini değerlendiren Hadise, yaz sezonunu açarak ardı ardına bikinili fotoğraflarını paylaştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından hamilelik döneminde çekilen bikinili fotoğraflarını yayınladı.

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