Defne Samyeli sevgilisiyle ilgili sorulardan kaçmak için 2 saat restoranda bekledi

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin gönlünü kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkili, geçtiğimiz aylarda Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

"ÇAĞRI BENİM ARKADAŞIM"

Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLAN ETTİLER

Daha önce ilişkiyi yalanlatan Defne Samyeli, Instagram hesabından ilişkisini ilan eder niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile katıldığı düğünden bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Samyeli, fotoğrafa kalp emojisi de ekleyen Telkıvıran'ın paylaşımını kendi hikayesine eklemişti.

"LÜTFEN DAHA SONRA"

Defne Samyeli, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecileri görünce telefon ile konuştuğunu söyleyen Samyeli, "Arkadaşlar sonra. Telefon ile konuşuyorum. Lütfen daha sonra" dedi.

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ardından ilk gördüğü restorana giren Samyeli, iki saat sonra geri çıktı. Tekrar muhabirlerin mikrofon uzatması ile Samyeli, "Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Acelem var. Çok yoğunum arkadaşlar. Hiçbir şekilde röportaj yapmıyorum, çünkü konuşacak bir şeyim yok" diyerek sitem etti. Defne Samyeli'nin gergin tavırları dikkat çekti. Hızlı adımlar ile oradan ayrıldı.