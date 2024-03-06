Defne Samyeli'nden sahne öncesinde olay pozlar. Bu yaşta yok artık dedirtti

Yaşına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile herkesi hayran bırakan Defne Samyeli yine ortalığı deyim yerindeyse yerinden oynattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı ve cesur pozları ile adından sık sık söz ettiren Defne Samyeli magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor.

Çıkacağı sahne öncesinde beyaz kürkü ve gümüş rengi mini straplez elbisesi ile asansörde birbirinden iddialı pozlar paylaşan Defne Samyeli’ne sosyal medyada beğeniler yağmur oldu. Paylaştığı gönderi çok geçmeden milyonlarca kullanıcının önüne düşerken on binlerce kullanıcı Samyeli’nin muhteşem pozlarını beğendi.

Gönderisinin yorumlarını sınırlandıran Samyeli’ne az sayıda yorum yapılırken magazin sayfaları Samyeli’nin bu pozlarını paylaşmak için adeta birbiri ile yarıştı.