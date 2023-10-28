Değişimcilerden Kılıçdaroğlu’na yanıt. 'Kazansaydım yanımda duracaklardı' demişti

Kemal Kılıçdaroğlu “kazansaydım yanımda duracaklardı” demişti, değişimcilerden jet yanıt geldi.

Rahime Sezgin
Değişimcilerden Kılıçdaroğlu’na yanıt. 'Kazansaydım yanımda duracaklardı' demişti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin ardından başka partilere milletvekili de verilmesi dahil olmak üzere pek çok konuda eleştirilmesine "Seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar" sözleriyle yanıt vermişti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den “Başarı gelseydi yanında olacaktık. Şimdi kapsamlı değişim öneriyoruz” yanıtı geldi.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “Sayın Genel Başkanımızın tespiti son derece yerinde. 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık. Oysa bugün sadece Genel Başkan değişimi değil, kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla , sosyal demokrat parti programıyla ve demokratik içtüzüğüyle kapsamlı bir değişim öneriyoruz. Yani konu asla kişisel değil. Bütün amacımız bir daha seçim kaybetmemek ve umutları söndürmemek” dedi.

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