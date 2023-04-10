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Büşra Pekin yeni imajını paylaştı. Değişimiyle gündem olmuştu 

Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alarak ekrana dönen oyuncu Büşra Pekin, son zamanlarda fiziği ve yüzündeki değişimi ile sık sık gündem oluyor. Estetik yaptırmadığını söyleyen Pekin son olarak saçlarını değiştirdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:07
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Değişimiyle gündem olmuştu! Büşra Pekin yeni imajını paylaştı

Büşra Pekin yeni imajını paylaştı. Değişimiyle gündem olmuştu 
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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Büşra Pekin verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Son haliyle sık sık gündeme gelen Pekin bambaşka biri oldu.

En büyük değişikliğin kilo vermek olduğunu söyleyen Pekin, "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem" demişti.ü

Estetik yaptırmadığına kimseyi ikna edemeyen Pekin saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi.

TAKİPÇİLERİ SON HALİNE TAKILDI

Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alan Pekin son halini paylaştı. Selin Ciğerci "Çok yakışmış" diyerek oyuncunun son halini beğendi.

Büşra Pekin'e hayranları ise "Ben sizin doğal halinizi seviyorum", "Yakışmadığından değil de insanlar seni eski doğal halinle görmeyi daha çok istiyor sanki", "O eski halinden eser yok" yorumları yağdı.
 

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