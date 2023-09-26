Dehşet anları kamerada, önce motosikletin ardından otomobilin altında kaldı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı kadın metrelerce savruldu

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi’nde meydana geldi. 66 yaşındaki Fatma Özen, yolun karşısına geçmek isterken Muhammet Ö. yönetimindeki 35 YDF 56 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaşlı kadın yere düştü. Bu sırada Zeki T. yönetimindeki 67 TM 467 plakalı Fiat marka otomobil de yolda yatan Fatma Özen’e çarptı. Yaşlı kadın, aracın altında kalarak metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler gözaltına alındı

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Ö., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Özen’in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü Zeki T. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.