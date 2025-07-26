Dehşete düşüren kaza

Kaynak: İHA

Konya’da otoparkta yere çömelip poşetleriyle uğraşırken manevra yapan SUV tipi aracın altında kalan kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren kaza Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde, cadde kenarındaki market ve dükkanların önünde bulunan otopark alanında meydana geldi. Otoparkta yere çömelerek elindeki poşetlerle meşgul olan kadın, manevra yapan SUV tipi aracın kör noktasında kaldı.

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Araç öne hareket ettiği sırada bir anda kadını altına alarak sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı ve kadının arabanın altında sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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