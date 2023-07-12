Dehşete düşüren kaza yolcu uçağı iniş esnasında parçalandı

Somali’de özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, havalimanına iniş yaparken pistten çıktı. Uçağın burun ve kanat kısımlarının parçalara ayrıldı.

Dehşete düşüren kaza yolcu uçağı iniş esnasında parçalandı

Somali’nin Başkenti Mogadişu’da 30 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı esnada pistten çıktı. Pistin dışındaki duvara çarpan uçak, parçalara ayrıldı. Uçağın burun ve kanat kısmının hasar aldığı kazada, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçağın pistten çıkıp bir kişinin yaralanması sonucunda yetkililer harekete geçti. sorunun uçaktan mı yoksa pilottan mı kaynaklı olduğu araştırılacak.

UÇAK YOLCULUĞU SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ Mİ?

Dünyanın en güvenilir ulaşım yolculuklarından biri olarak gösterilen uçak yolcuğu hakkında, bu olaydan sonra tartışmalar da beraberinde geldi. Son zamanlarda artan uçak kazaları uçakların sanıldığı kadar da güvenilir olmadığını gözler önüne serdi. En son geçtiğimiz aylarda Nepal'de 30 yılın en büyük uçak kazası meydana gelmiş, 72 kişi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında düşmüş, 68 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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