1983 yılına ait videodaki konuşmalar beğeni topladı günümüz ise eleştirildi

TRT Arşiv tarafından paylaşılan ve 1983 yılına ait olduğu belirtilen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda yer alan kişilerin konuşma tarzları, o döneme ait kültürel ve dil kullanımı özellikleriyle dikkat çekti. Özellikle izleyiciler tarafından nostaljiyle karşılanan bu konuşma tarzları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak, video üzerine yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, 40 sene öncesine göre günümüzdeki konuşma ve kendini ifade etme yeteneğinin daha kötü durumda olduğunu düşündüklerini belirtti. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar, günümüzde iletişim becerilerinin eskiye göre daha zayıf olduğunu savunurken, bazıları da bu görüşe katılmadıklarını belirterek farklı görüşlerini paylaştılar. Video, geçmişe yönelik hatıraları canlandırması ve günümüzle karşılaştırılması açısından büyük ilgi gördü