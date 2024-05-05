İş yerinde son gününde arkadaşlarını çekip "Yarın hepsini engelleyeceğim" diyerek paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
İş yerinde son gününde arkadaşlarını çekip "Yarın hepsini engelleyeceğim" diyerek paylaştı
İşten ayrılmadan önce çalışma ortamını ve çalışma arkadaşlarını videoya çeken bir çalışanın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir çalışan, işyerindeki son gününde çalışma ortamını ve çalışma arkadaşlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Videoda, iş arkadaşlarıyla vedalaşma anları ve iş yerinin atmosferi görüntülendi. Çalışan, videonun sonunda işten ayrıldığını belirterek, "Yarın hepsini engelleyeceğim" şeklinde bir ifade kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte, çalışanın bu hareketi bazıları tarafından olumlu karşılanırken, bazıları tarafından da eleştirildi. Bazı kullanıcılar, çalışanın iş arkadaşlarıyla vedalaşma anlarını ölümsüzleştirmesini takdir ederken, bazıları ise iş yerindeki kişisel anları paylaşmanın etik olmadığını düşündüklerini belirttiler.

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