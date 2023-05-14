Dehşete düşüren olay: Mezar kazdırdıkları iki kişiyi diri diri toprağa gömdüler

İstanbul Beyoğlu’ndaki dehşete düşüren olay gündemi sarstı. Mezar kazdırdıkları iki kişiyi diri diri toprağa gömdükleri bildirildi.

Dehşete düşüren olay: Mezar kazdırdıkları iki kişiyi diri diri toprağa gömdüler

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul Beyoğlu’ndaki bir apart otelde iki grup arasında yaşanan kavga Eyüpsultan’daki bir ormanlık alanda son buldu.

Silahla vurulan iki kişi ormanlık alana götürüldü. Bu kişilere bir mezar kazdırıldı.

Silah tehdidi altındaki iki kişi yaralı halde yan yana bir mezara girdi ve üstlerine toprak atıldı.

Olayla ilgili 6 kişi hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre olay geçen yıl 1 Ocak günü yaşandı. Beyoğlu’ndaki Sunset Apart’ın işletmecisi Abdullah Akdemir (28) ile Muhammet Çoban (23) ve Ali Kemal Güçlü (37) arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Apart otelin resepsiyonunda başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Çoban ve Güçlü, Akdemir’i darp etti. Akdemir, apartta konaklayan bir kişiden 1500 lirayı alarak bu kişilere verdiği bildirildi.

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