Dekorasyonda seramik etkisi

Birçok stilde ve farklı renklerde görebildiğimiz seramikler artık her yerde karşımıza çıkıyor.

Normal şartlarda banyo gibi ıslak yerlerde görmeye alıştığımız seramikler artık mobilyadan aydınlatmaya kadar her yerde kullanılıyor.

Evin salonunun zemininde, duvarında hatta tavanında bile karşımıza çıkan seramikler komodin ve yatak başı gibi yerlerde de kullanılıyor.

Natural, ekolojik ve uzun ömürlü bir malzeme olan seramik, her tür dekorasyona uyum sağlıyor.

Leke tutma konusunda güçlü olan ve kolay temizlenen seramik bu yüzden daha çok tercih ediliyor.