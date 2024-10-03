Deli Dumrul Tüneli'ne 10 ayda 3 kez zam geldi. Ücretsiz olacağı söylenmişti

Muğla'da halk arasında 'Deli Dumrul Tüneli' olarak bilinen ve ücretsiz olacağı vaadiyle açılan Fethiye ile Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam yapıldı. Otomobiller için geçerli olan geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi.

ÜÇÜNCÜ ZAM YAPILDI

Göcek Tüneli'nde ilk zam 7 Ocak 2024'te gerçekleşmişti. Bu tarihte birinci sınıf araçlar için geçiş ücreti 15 TL'den 25 TL'ye yükseltilmişti.

15 Mayıs 2024'te ise geçiş ücreti 25 TL'den 35 TL'ye çıkarılmıştı.

Bu yıl içinde üçüncü kez zam yapılarak geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi.