Deliksiz uyumak için mucize ot ortaya çıktı

Doğal gıdalar giderek daha popüler hale geldikçe, şifalı bitkiler de ilgi görüyor. Ancak şifalı bitkileri kullanmadan önce doktorunuza başvurmanız önemlidir.

Son zamanlarda uyku getiren ve ağrı kesici özelliği olan tilki üzümü bitkisi gündeme geldi.

Tilki üzümü ne işe yarar?

Tilki üzümü, zambakgiller ailesinden, ıslak yerlerde büyüyen, 20 - 50 cm arasında boya sahip, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları düz, tam, koyu yeşil renkli ve saplıdır. Ezildiğinde kötü bir koku yayılır.

Tadı acıdır. Çiçekleri ufak, beyaz ya da sarı renklidir. Meyveleri, nohut büyüklüğünde, sarıdan kırmızıya ve siyaha kadar değişen renklerdedir. Zehirlidir. Kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Yararları…

Uyutur. Sinirleri yatıştırır. Fazlası zehir etkisi yapar. Dıştan uygulanır. Ağrıları azaltır.

Nasıl kullanılır?

Taze suyunu günde 30 gr. içebilirsiniz. Ya da 10 gr. bitkiyi 1 litre suda kaynatarak günde 2 - 3 kahve fincanı tüketebilirsiniz.

Uyarı: Aşırı miktarda alındığında ölümcül bir zehir olan atropin içerir. Kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkarır.