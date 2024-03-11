DEM Parti adayından Cumhuriyete düşmanca sözler

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Nuri Güneş, 2009 yılını işaret ederek 89 yıl sonra belediyeyi aldıklarını ifade etti. "2009 yılında biz bu belediyeyi 86 yıl sonra alırken meclis başkanı Cemil Çiçek aynen şunu söylemişti; bu kadar da olmaz Ermenistan'a dayandılar" ifadesini kullandı. Güneş’in söylediği tarih, 2009 yılından 86 yıl geriye gidildiğinde cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923'e denk geliyor. Güneş'in ifadeleri Iğdır'da tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bağlı İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır Belediyesi Eşbaşkan adayı Mehmet Nuri Güneş, Hoşhaber Eşbaşkan adayı Emine Yöndem Kartal ve İl Meclis üyeliği için başvuruda bulunan 4 kişinin başvurusunu reddetti.

Verilen karara tepki gösteren başkan adayı Güneş, kararın hukuki olmadığını söyledi. İki memur ve bir hakimin oyu ile alınan bu kararın, geçmişinin çok uzun olduğunu ifade eden Güneş, Iğdır Belediyesi’ni 2009 yılında 86 yıl sonra kazandıklarını ve kazandıklarında Meclis Başkanı olan Cemil Çiçek’in “Bu kadar da olmaz. Ermenistan sınırına dayandılar” söyleminde bulunduğu aktardı. Fakat bu aktarmada yer alan, “86 yıl sonra kazanmak” ifadesi tepki topladı.

Güneş'in sarf ettiği sözler, DEM Parti’nin Cumhuriyetle hesaplaşması olarak yorumlanırken, diğer partilerden ve demokratik kitle örgütlerinden cevap gecikmedi.

AKPLİ VEKİLDEN SERT ELEŞTİRİ

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Güneş’e sert tepki gösterdi. "Geçenlerde bir video izledim. Bir siyasi partinin belediye başkan adayı diyor ki, 2009 yılında 86 yıl sonra Iğdır’ı aldık. 86 yıl sonra Iğdır’ı aldık ne demek.” İfadesini kaydeden Alagöz, “86 yıl geriye gittiğimizde bu Cumhuriyetin kuruluşuna gitmektedir. Yani bu aslında Ermenilerindi de biz bunu geri aldık. Bu zihniyetle bu şehir bir yere varamaz." dedi.

GÜNEŞ TEPKİLERE YANIT VERDİ

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş, gelen tepkilerle ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, “Biz halkların kardeşliğini düstur edinmiş bir hareketiz. 86 yıl sonra dediğimiz Iğdır halkı ve demokrasi güçlerinin Iğdır belediyesinde iktidara geldiği tarihtir” ifadelerine yer verdi.

“Bir konuşmamdan bir cümlemi cımbız ile çıkartarak anlamından koparıp istismar etmeye çalışanlara cevabımız şudur: Bizim 86 yıl sonra dediğim, halkçı belediyeciliktir” söyleminde bulunan Güneş, “Kastettiğimiz 86 yıl boyunca belediyeye işi düşen bazı yurttaşlara ‘Şuraya gidin, buraya gidin’ diyen ayrıştırıcı zihniyettir. Bizim kastettiğimiz Şehrin bir yanına sonsuz hizmet diğer yanına sıfır hizmet götüren 86 yıllık ötekileştirici anlayıştır. Ehliyeti liyakati bir kenara bırakıp torpille işe adam alan zihniyetedir sözümüz.” açıklamasında bulundu.

Güneş’in açıklamasından sonra da, söz konusu Cumhuriyet düşmanı sözlerle ilgili tartışmalar ve tepkiler sürüyor.



