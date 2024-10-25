DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendiğini açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Genel Merkez binasının camlarının kırıldığı ve partinin tabelasanın indirilmeye çalışıldığına ilişkin bir paylaşım yaparak bir de resim paylaştı.

Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ankara'nın en işlek semtlerinden, birçok siyasi partinin genel merkezinin bulunduğu Balgat'taki DEM Parti Genel Merkezi'mize gece yarısı saldırı düzenlendi. Fotoğraflarda görüldüğü üzere kapı ve camlar kırılmış, tabelamız indirilmeye çalışılmış. Provokasyon peşindeki bu zavallı zihniyetin bizi yıldıramayacağını, durduramayacağını hatırlatarak; vakit kaybetmeksizin gerekli önlemlerin alınması ve saldırganların tespit edilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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