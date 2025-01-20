DEM Parti heyeti ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuru kapsamında heyette hangi isimlerin yer alacağı bilinmezken, ilk ziyarette yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra heyetin siyasi parti ziyaretlerinde yer alan Ahmet Türk'ün İmralı'ya gidecek ikinci heyette olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Öcalan'a yönelik çağrısının ardından başlayan süreç, DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeyle yeni bir evreye girmişti.

Bu kritik görüşmenin sonrasında, İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte, görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de bulunmuştu. Heyet, süreci daha iyi anlatmak ve destek toplamak amacıyla TBMM'de çeşitli siyasi partileri ziyaret etmişti.

İlk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, daha sonra Gelecek Partisi, AKP, Saadet Partisi, CHP, DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlerde AKP dışındaki tüm partiler genel başkan seviyesinde temsil edilmişti.

Heyet, süreçle ilgili bilgilendirme yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da cezaevlerinde ziyaret etmişti. Bu görüşmelerde, iki ismin sürece dair öneri ve düşünceleri de dinlenmişti.