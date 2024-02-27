DEM Parti İzmit adayını çekti: CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet desteklenecek

CHP'de, Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit'te yaşanan tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu.

Gelişmenin ardından Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Avukat Gencer Demirkaya’yı göstermişti.

Konuya ilişkin konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, şunları söyledi:

"İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu”

Öte yandan Tan, adayın geri çekilmesi karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını ise yalanladı.

O dönemki adıyla HDP olan DEM Parti, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde de İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i desteklemişti.