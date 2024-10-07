DEM Parti'den Bahçeli'ye tokalaşma yanıtı: Bir selama hak ettiğinden fazla önem vermek istemiyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'nin açılışında DEM Partili milletvekilleri ile beklenmedik şekilde tokalaşmasının ardından yaptığı açıklamada "MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz" demişti. Bahçeli diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile böyle bir şey yaptığını belirtmişti.

Bahçeli'nin tokalaşma çıkışı hakkında Dem Parti'den açıklama geldi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin bu davranışından sonra partisinin tavrının nasıl olacağı yönündeki Halktv yanında sorulara yanıt verdi.

Bahçeli'nin ajandasında neler olduğunu bilmediklerin söyleyen Hatimoğulları, 'Bahçeli'nin bugün söylediklerini biz 40 yıldır her ortamda dile getiriyoruz" diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin daha önceleri Dem Parti'nin kapatılmasını istediğini hatta ilişki kurulmasını bile istemediğinin hatırlatılması üzerine "Bahçeli bize negatif anlamda Dem'lenmiş parti diyor. Ancak biz siyasetin yıllara dayanan birikimi ve deneyimi içererek siyasette demi bulduğumuzu düşünüyoruz. Siyasetimiz hakikaten Dem'lenmiştir diye düşünüyoruz' dedi.

Hatimoğlları'nın açıklamasından satır başları:

"NEYİ AMAÇLIYORLAR BİLMEMEKTEYİZ"

"Bu çıkışların bir nedeni siyasetimizin de bir deme ulaşmış olmasından olabilir. Ajandalarını bilmemekle birlikte neden böyle bir çıkış yaptığını yorumlar çerçevesinde ifade edebiliriz.

Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde geldiğini söyledi. Kuvvetle muhtemel belki Saray'da oturmuşlar belki bunu konuşmuşlar. Burada neyi amaç ettiklerini bilememekteyiz.

Bir toplumun kendi iç barışını sağlaması daima o toplumu kazandırır. Savaş kapımıza dayanmışken barış adımları çok önemli olacaktır. 40 yıldır gerilimler var ülkede. Bir halkın talepleri var, biz bunları savunduk. "

BELKİ ANAYASA TARTIŞMALARI ÖNÜMÜZE GELECEK

"Anayasa tartışmaları belki önümüze gelecek. Anayasa tartışmalarına yönelik bir adım mıdır göreceğiz.

bu tokalaşma ve sarf edilen sözler en nihayetinde bizim de durduğumuz bir yer var."

Tülay Hatimoğulları, "Bu jeste karşı sizin adımınız en olacak? Eş başkanlar Bahçeli ile bir araya gelebilir misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

"BİR SELAMA BÖYLE DEVASA BİR SONUÇLAR ÇIKARACAK DEĞİLİZ"

Hatimoğulları soruya "Biz böylesi bir gelişme henüz görmüyoruz.

Pervin hanım babasını kaybettiğinde de Bahçeli yine taziyesini sundu. Ancak sonrasında bir şey olmadı. Bir selama hak ettiğinden fazla bir önem vermeyi yorum yapmayı istemiyoruz. Ortada henüz bir adım yok bizim açımızdan." diye konuştu.

"Elbette bazı kapıların aralanmasına ihtiyaç duyulmakta ama biz bir selamlaşmadan devasa sonuçlar çıkaracak değiliz

Resmi muhatap kabinedir. Kabine'den bir şey gelmiş değildir.