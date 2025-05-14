DEM Parti'den Bakan Tunç'a tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

Doğan, Tunç'un terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a dönük 'umut hakkı' sorusuna verdiği yanıtı sosyal medyadan eleştirdi.

DOĞAN: 'YAPICI DİLDEN UZAK ZEHİRLEYİCİ DİL'

DEM Parti Sözcüsü Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var."

BAKAN TUNÇ NE DEDİ?

Bakan Tunç, terör örgütü PKK lideri Öcalan’a ‘umut hakkı’ uygulanıp uygulanmayacağına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

'KANUNDAKİ DÜZENLEMELERİ GENİŞLETEBİLİRİZ'

AKP'nin grup toplantısı öncesi açıklama yapan Tunç, "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var" dedi.

Tunç ayrıca, "DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık" ifadelerini kullandı.