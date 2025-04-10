DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk resmi açıklama!

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında gerçekleşen görüşme sonrası DEM Parti'den ilk resmi açıklama geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir.

Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.'

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Bilindiği gibi PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmıştı.

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.

Peşinden Erdoğan ise “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” diyerek sürecin ilerlediğini vurgulamıştı.

Daha sonra DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme bugün yapıldı.

Görüşme öncesinde Sırrı Süreyya Önder, "Sayın cumhurbaşkanını bilgilendireceğiz. Bundan sonrasına ilişkin önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem de barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" demişti.

Buluşma "Tarihi görüşme" olarak değerlendirildi.

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