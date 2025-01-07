DEM Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 28 Aralık’ta İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile TBMM'de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Fatih Erbakan, “Heyet, diğer siyasi partilerde olduğu gibi bizleri de yaşanan süreç ile ilgili bilgilendirmek üzere bir ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Süreç ile ilgili sahip oldukları bilgileri, görüşleri ilettiler. Süreç ile ilgili sorularımıza cevaplar verdiler ve taşıdığımız endişelere cevap verdiler" ifadelerini kullandı.

'DOYURUCU BİR GÖRÜŞMEYDİ'

DEM Parti heyeti adına konuşan Sırrı Süreyya Önder ise Fatih Erbakan ve heyetine teşekkür ettiklerini belirterek, "Önerilerini aldık, ihtiyati, şerh düştükleri konuları dinledik, cevaplarımızı ilettik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Tekraren kabulleri için teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)