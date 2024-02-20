DEM Parti’den İstanbul açıklaması. Aday çıkaramadıkları iddia edilmişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla doldu. DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğundan dolayı İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

LİSTENİN TESLİMİNDE "GEÇ KALINDI" İDDİASI

YSK'nın siyasi partilere yerel seçim aday listelerini sunmaları için tanıdığı süre bugün 17.00'de bitti. DEM Parti'nin İstanbul'a ilişkin başvurularını saat 17.00 sonrasında yaptığı ve geç başvuruda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası ise gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti yaptığı açıklamada ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerini kullandı.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK, SORUN YOK"

İddialardan sonra DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da iddiaları yalanlayarak, "Başvurumuzu yaptık, sorun yok." açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYLARI

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarını, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İzmir eski Milletvekili Murat Çepni olarak belirlemişti. Eşbaşkanlık sistemi uygulayan DEM Parti'nin seçim pusulasında yer alacak adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi.