DEM Parti'den ortalığı karıştıracak 'Öcalan' iddiası. Bunu da yapacaklar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bebek katili Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan mesajlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, bazı siyasi parti liderleriyle görüşmeler olabileceğini belirtti.

BEBEK KATİLİ KİMLERLE GÖRÜŞECEK?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın farklı siyasi temsilcilerle görüşme isteği belirten Doğan, o isimleri açıkladı.

Doğan, “Yine önümüzdeki günlerde Sayın Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Sayın Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu Sayın Öcalan'ın da isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz pek çok nedenle. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi, çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli” ifadelerini kullandı.

"İMRALI’YI ZİYARET EDECEĞİZ"

İmralı Adası’na ziyaret planladıklarını belirten Doğan, Şimdi biz, DEM Parti olarak esasında İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.