MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan 2’nci açılım sürecinde PKK’lı teröristler ‘sembolik olarak’ silah bırakırken örgütün Türkiye’deki faaliyetlerine son verildiği belirtilmişti. Terör örgütü son olarak ise Türkiye’den tamamen çekildiklerini açıklamıştı.

Sürecin Meclis ayağında ise DEM Parti af yasası beklerken, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Ahmet Özer bu isimler arasında yer alıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözleri dikkat çekmişti. Bahçeli daha önceki konuşmalarında Ahmet Özer ve Ahmet Türk için ‘tutuksuz yargılanıp, görevine iade edilmeli" demişti.

ERDOĞAN: BU ÜLKE YARGI ÜLKESİ

AİHM ve Avrupa Konseyi'nin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kararı 2021 yılında tanımayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" şeklinde konuştu.

“ÖZGÜRLÜK PAKETİ”

Saray’ın kamuoyu yapıcısı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Bahçeli’nin Demirtaş tahliyesine dair yeşil ışık yakmasının ardından AK Parti içindeki ‘özgürlük paketi’ arayışına parmak basmıştı.

HATİMOĞULLARI: SÜREÇ İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMİŞ DURUMDADIR

Bugün ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında süreçte ikinci aşamaya geçildiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Barışa giden yolda demokratik siyasete çok önemli görevler düşünüyor. Meclis'e, iktidara ve muhalefete önemli görevler düştüğünü her fırsatta söylüyoruz. Barışı örgütleyecek olan demokratik siyaset alanıdır. Bir yılı aşkındır devam eden süreç, ikinci aşamaya geçmiş durumdadır. İkinci aşama demokratik siyasetin zamanıdır.”