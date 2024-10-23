DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı için ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı için ilk açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

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Meclis'te konuşan Sezai Temelli, saldırının provokasyon olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli. "

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