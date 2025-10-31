İktidarın başlattığı İmralı süreci devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır’da partililerle bir araya geldiği toplantıda yeni çözüm sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin ortağı olacağız, bu cumhuriyeti demokratikleştirerek birlikte yaşayacağız. O günler uzak değil. Çok önemli bir süreç yürütüyoruz. DEM Parti olarak bu sürecin bir tarafıyız” dedi.

DEM Parti olarak süreçle ilgili çaba sarf ettiklerini anlatan Bakırhan, şunları söyledi:

"Sizin seçtiğiniz iradeyi artık kimse yok saymayacak, iradenize kayyım atanmayacak. Kendi dilimizle çocuklarımız öğrenim görecek, dilimizin asimile edilmesi duracak." diyerek Kürtlerin geçmişinin de tarih kitaplarında yer alacağını duyurdu.

"CUMHURİYETİ DEMOKRATİKLEŞTİREREK BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

"Öcalan'ın deyimiyle eşit yurttaş olacağız" diyen Bakırhan'ın "Cumhuriyetin ortağı olacağız, bu cumhuriyeti demokratikleştirerek birlikte yaşayacağız." ifadeleri dikkat çekti.

Çok önemli bir süreç yürütüldüğünü söyleyen Bakırhan, DEM Parti olarak bu sürecin tarafı olduklarını hatırlatarak, sürecin ilerlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PARTİSİYİZ"

Önümüzdeki dönemi Kürtlerin hukukunu tanıtacak bir mücadele dönemi olarak yorumlayan Bakırhan, sürece sahip çıkılması çağrısında bulunarak, “Sahip çıkalım ki sürgündeki yüz binlerce insanımız yurduna dönsün. Sahip çıkalım ki çocuklarımız Kürtçe öğrensin, Kürtçe konuşsun, Kürtçe eğitim görsün. Sahip çıkalım ki devletin ekonomideki yüz yıllık ayrımcı politikaları bitsin. Kürt illerinde sanayinin sesi yok. Var mı? Sizin emeğiniz ve mücadeleniz boşa gitmedi. Bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Sizin oylarınızla Meclis’te sizi temsil ediyoruz. Bu mücadele, bu ödediğimiz bedeller bir gün karşılığını bulacak” diye konuştu.