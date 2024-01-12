DEM Parti'den yerel seçim kararı! İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracaklar mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, Ankara ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacakları konusuna da değindi.

Daha önce yerel seçimlerde aday gösterecekleri 27 ilçeyi açıkladıklarını ifade eden Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceklerini açıkladı.

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Doğan, aday gösterecekleri yerlere ilişkin çalışmaların tamamlandıkça aşama aşama paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti. Parti Sözcüsü Doğan, İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacaklarına dair bir açıklama ise yapmadı.

13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kuracaklarını ifade eden Parti Sözcüsü Doğan, yaklaşık 100 bin delegenin, belediye eş başkanı aday adayları, belediye meclis üyesi aday adayları ve il genel meclisi üyesi aday adaylarından oluşan 4 bin kişi için oy kullanacağını belirtti.

"HENÜZ NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Dün DEM Parti heyetinin, CHP'yi ziyaret ettiğini ve sonrasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatan Doğan, "Yerel seçimlerde güç birliği yapılabilir mi yapılamaz mı, yapılması muhtemel yerler nereler olabilir, olabilir mi, olamaz mı, buna dair bir çalışma yürütülebilir mi diye konuşulduğunu kendileri açıkladılar. Her iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek. Tüm süreçlerde olageldiği gibi açık ve şeffaf bir biçimde bunları sizlerle paylaşacağız." dedi.