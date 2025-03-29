DEM Partili isimden AKP’yi kızdıracak açıklama!

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Türkiye genelinde sokağa çıkan milyonlarca yurttaş, günlerce eylem yaptı. Yapılan eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin yurttaşlara gösterdiği sert müdahaleler tepkilere neden oldu. .

Eylemler devam ederken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kendisine sorulan soruya karşılık, “Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız” yanıtını verdi. Bakırhan’ın bu sözleri tepkilere neden oldu.

BAHÇELİ'DEN TAKDİR ALMIŞTI

Bakırhan'ın bu sözlerine CHP'den yanıt gelmedi ama MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'yi eleştirdiği bayram mesajında DEM Parti eş Başkanı Bakırhan'ı 'takdir ettiğini' söyledi.

BAKIRHAN'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Tuncer Bakırhan yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosunda düzenlenen “Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler” başlıklı konferansın 2. Gününde yaptığı konuşmada bir kesit paylaştı.

Bakırhan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye’nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz." İfadelerini kullandı.

Bu ifadeleri sosyal medya platformu X’den paylaşan Bakırhan, şunları söyledi,

"Dün, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler’ başlıklı konferansta yaptığım konuşmadan bir kesit: Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye’nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz."