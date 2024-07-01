DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi

DEM'li Meclis üyelerine engel

Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın terör soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, 3 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından yerine Vali Ali Çelik kayyum olarak atandı.

Bu değişiklik sonrası, Temmuz ayı için gündem maddelerini belirlemek üzere belediyeye gelen DEM Partili Meclis üyelerinin içeriye girişi polis tarafından engellendi.



Meclis üyelerine, polis tarafından, “Belediye meclisi toplanmayacak. Eğer içeride özel ve kişisel fatura ödeme gibi işlemleriniz varsa geçebilirsiniz” denildi. Meclis üyeleri bunun üzerine, Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile görüşme taleplerini ilettiler, ancak bu talep de “Özel kalem şu an müsait değil, görüşme durumunuz yok” şeklinde reddedildi.

Talepleri reddedilen Meclis üyeleri, meclis toplantısının engellenmesine yönelik bir tutanak tuttular.