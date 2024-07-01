DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi

Kayyum yönetimindeki Hakkari Belediyesi’nin DEM Partili Meclis üyeleri, Temmuz ayı gündem maddelerini belirlemek amacıyla geldikleri belediyeye polis tarafından alınmadı.

DEM'li Meclis üyelerine engel

Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın terör soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, 3 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından yerine Vali Ali Çelik kayyum olarak atandı.

Bu değişiklik sonrası, Temmuz ayı için gündem maddelerini belirlemek üzere belediyeye gelen DEM Partili Meclis üyelerinin içeriye girişi polis tarafından engellendi.

Meclis üyelerine, polis tarafından, “Belediye meclisi toplanmayacak. Eğer içeride özel ve kişisel fatura ödeme gibi işlemleriniz varsa geçebilirsiniz” denildi. Meclis üyeleri bunun üzerine, Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile görüşme taleplerini ilettiler, ancak bu talep de “Özel kalem şu an müsait değil, görüşme durumunuz yok” şeklinde reddedildi.

Talepleri reddedilen Meclis üyeleri, meclis toplantısının engellenmesine yönelik bir tutanak tuttular.

Son Haberler
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu Ekonomi
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı Gündem
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi Magazin
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet Spor
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi Ekonomi
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı Spor
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı