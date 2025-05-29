DEM Partili Sezai Temelli 'Maalesef olmadı' diyerek açıkladı



DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz yasasına ilişkin yaptığı açıklamada,"Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğllları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan bir heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti ile görüştü. Görüşmede yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İlke TV Ankara Temsilcisi Kemal Avcı’ya konuk oldu. Temelli, yargı paketi, komisyon çalışmaları ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci ile ilgili kapsamlı görüşme yaptıklarını ve görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

"KAMUOYUNUN BEKLEDİĞİ BAZI İNFAZ YASASI DEĞİŞİKLİKLERİ MAALESEF OLMADI"

İnfaz paketinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, teklifin bugün komisyonda görüşülmesinin beklendiğini belirterek, "Eğer tekrar bir gecikme olmazsa komisyonda ele alınacak. Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi.” ifadesini kullandı.

DEM HEYETİ, AKP İLE NE GÖRÜŞTÜ

DEP Parti heyetinin AKP heyeti ile 2 saati aşkın süren görüşmede yeni infaz düzenlemelerinin geniş yer tuttuğu belirtildi.

AKP heyetinin görüşme sırasında söz konusu Covid indiriminden 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyen ancak hükmü kesinleşmeyenlerin de yararlanmasına ilişkin düzenlemenin pakette yer almamasının daha uygun olacağını DEM Partililere ilettiği öğrenildi.

Covid maddesinin yargı paketinde yer almasının 40 bin kadar kişiye tahliye yolunu açması bekleniyordu.