DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis istemi

Ankara'daki bir restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Açılan davada Cenk Sakık için 37 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre Cenk Sakık, 9 Haziran saat 04.00 sularında Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'ndeki bir restorana borcunu ödemek için gitti.

Kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi M.K. ile tartışan Cenk Sakık, M.K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D. yanlarına gelerek tartışmaya katıldı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında çıkan kavgada Cenk Sakık, taşıdığı ruhsatsız tabancayla M.K. ve M.C.D'ye doğru 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanıdı, M.C.D. ise kurşun isabet etmedi. Olayın ardından Cenk Sakık emniyet güçlerine teslim oldu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık belirlendiği belirtildi.

İddianamede, "Cenk Sakık'ın müşteki M.K'ye yönelik sinkaflı sözler söyleyerek üzerine atılı 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarını işlediği, yine Cenk Sakık'ın tartışmanın devamında iş yerinin dışında müştekiler M.K. ve M.C.D'ye yönelik yakın mesafeden 6 kez ardı ardına ruhsatsız silahıyla ateş ederek 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği tespit edilmiştir. Cenk Sakık'ın olay anında kullandığı silahın kriminal raporu da dikkate alındığında ruhsatsız silahı taşıyarak ve bulundurarak üzerine atılı 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işlediği anlaşılmıştır" bilgeleri yer aldı.

Cenk Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik "tehdit" ve "alenen hakaret" iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar ve "ruhsatsız silah bulundurma" iddiasından ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dava Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.