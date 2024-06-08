DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'de yaptığı konuşmasında "Kürdistan'da işgalcisiniz" diyerek skandal sözler kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda bir izinsiz gösteri sırasında kendisine müdahale eden polisin elini ısıran DEM Partili Saliha Aydeniz'den skandal bir açıklama geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Aydeniz, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altındaki Filistinlileri bir tuttu.

Aydeniz, İsrail'in işgalindeki Filistin toprakları ile Türkiye'yi kıyaslayarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne işgalci suçlamasında bulundu.

dem-partili-saliha-aydeniz-den-meclis-te-skandal-17410193-5092-amp.jpg

Aydeniz, konuşmasında, "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözünü kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlarken, "Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" sözleriyle büyük tepki topladı.

Aydeniz, Şanlıurfa'da partisinin terörist Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle düzenlediği özgürlük yürüyüşünde polisi parmak sallayarak tehdit etmişti.

Son Haberler
Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı Ekonomi
Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira Yaşam
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira
Zeytinlik alanda yangın Gündem
Zeytinlik alanda yangın
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı Gündem
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir Ekonomi
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir