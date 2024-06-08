DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu

Geçtiğimiz yıllarda bir izinsiz gösteri sırasında kendisine müdahale eden polisin elini ısıran DEM Partili Saliha Aydeniz'den skandal bir açıklama geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Aydeniz, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altındaki Filistinlileri bir tuttu.

Aydeniz, İsrail'in işgalindeki Filistin toprakları ile Türkiye'yi kıyaslayarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne işgalci suçlamasında bulundu.

Aydeniz, konuşmasında, "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözünü kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlarken, "Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" sözleriyle büyük tepki topladı.

Aydeniz, Şanlıurfa'da partisinin terörist Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle düzenlediği özgürlük yürüyüşünde polisi parmak sallayarak tehdit etmişti.