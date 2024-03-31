DEM Partililer Ağrı'da oy kullanan asker ve polisleri hedef aldı

DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı sayın Hazal Aras ve etrafındaki DEM Partililerin, vatandaşlık hakkını kullanan güvenlik güçlerine hakaret ettikleri, oy kullanmalarına mani olmaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı.

PKK sevicisi bir yayın organı tarafından servis edilen görüntülerde Aras "Binlerce asker burada oy kullanıyor şuanda; binlerce asker şuanda burada oy kullanıyor. Bu vicdan mı? Bu adalet mi? Bu seçim meşru bir seçim mi?" diye bağıra bağıra açıklama yaparak halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Efendi efendi oylarını kullanıp sükunet içerisinde okuldan ayrılmaya yönelen bazı güvenlik gücü mensuplarına DEM Partililerin "Utanmıyor musunuz?", "Şerefiniz varsa gitmeyin" diye bağırdıkları ve "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz" diye sataştıkları görüldü. Güvenlik güçlerine mensup şahıslar tahriklere aldırış etmeyerek olay yerinden ayrıldılar.

Daha sonra sandıkların yanına giden DEM'li provokatörler oy sırasında bekleyen güvenlik mensuplarını parmaklarını sallaya sallaya "Bunlar Ağrı halkının iradesini gasp ediyorlar" diye galeyana getirmeye çabalasalar da başarılı olamadılar.

Aras'ın yanında bulunan bir DEM Parti yetkilisi ise halkın güvenliği için sabah akşam çalışan güvenlik mensuplarına "Siz buraya bu şehri gasp etmeye mi geldiniz?" şeklinde bağırdı.

Tıpkı Şırnak'taki gibi güvenlik güçlerinin varlığından rahatsız olup olay çıkartma girişiminde bulunan DEM'lilerin kısa süre içerisinde gözaltına alınması bekleniyor.