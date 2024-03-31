DEM Partililer Ağrı'da oy kullanan asker ve polisleri hedef aldı

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partililer Ağrı'da oy kullanan asker ve polisleri hedef aldı
DEM Partililer, Şırnak'tan sonra Ağrı'da da vatandaşlık haklarını kullanan güvenlik güçlerini tahrik etmeye çalıştı.

DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı sayın Hazal Aras ve etrafındaki DEM Partililerin, vatandaşlık hakkını kullanan güvenlik güçlerine hakaret ettikleri, oy kullanmalarına mani olmaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı.

PKK sevicisi bir yayın organı tarafından servis edilen görüntülerde Aras "Binlerce asker burada oy kullanıyor şuanda; binlerce asker şuanda burada oy kullanıyor. Bu vicdan mı? Bu adalet mi? Bu seçim meşru bir seçim mi?" diye bağıra bağıra açıklama yaparak halkı galeyana getirmeye çalıştı.

Efendi efendi oylarını kullanıp sükunet içerisinde okuldan ayrılmaya yönelen bazı güvenlik gücü mensuplarına DEM Partililerin "Utanmıyor musunuz?", "Şerefiniz varsa gitmeyin" diye bağırdıkları ve "Halkın iradesini gasp ediyorsunuz" diye sataştıkları görüldü. Güvenlik güçlerine mensup şahıslar tahriklere aldırış etmeyerek olay yerinden ayrıldılar.

Daha sonra sandıkların yanına giden DEM'li provokatörler oy sırasında bekleyen güvenlik mensuplarını parmaklarını sallaya sallaya "Bunlar Ağrı halkının iradesini gasp ediyorlar" diye galeyana getirmeye çabalasalar da başarılı olamadılar.

Aras'ın yanında bulunan bir DEM Parti yetkilisi ise halkın güvenliği için sabah akşam çalışan güvenlik mensuplarına "Siz buraya bu şehri gasp etmeye mi geldiniz?" şeklinde bağırdı.

Tıpkı Şırnak'taki gibi güvenlik güçlerinin varlığından rahatsız olup olay çıkartma girişiminde bulunan DEM'lilerin kısa süre içerisinde gözaltına alınması bekleniyor.

2-009.jpg

1-011.jpg

5-002.jpg

3-008.jpg

İlgili Haberler
Dezenformasyon’dan asker ve rütbelilerin oy kullanmasıyla ilgili açıklama
Şırnak'ta askere hakaret eden DEM'liler gözaltına alındı
Dem Partililer vatandaşlık hakkını kullanıp oy veren askerlere hakaret etti
Son Haberler
İmamoğlu'nun ofisinde coşku var! Gündem
İmamoğlu'nun ofisinde coşku var!
Tatvan’da oy kullanma işlemi sona erdi Gündem
Tatvan’da oy kullanma işlemi sona erdi
Erman Toroğlu Dursun Özbek'in geçmişini hatırlattı. Ağzına geleni söyledi Spor
Erman Toroğlu Dursun Özbek'in geçmişini hatırlattı. Ağzına geleni söyledi
Fenerbahçelilerin seçim günü konuştuğu fotoğraf! Kadıköy’de oy kullanan Dominik Livakoviç Spor
Fenerbahçelilerin seçim günü konuştuğu fotoğraf! Kadıköy’de oy kullanan Dominik Livakoviç
Sandık görevlisi adayı bıçakladı Gündem
Sandık görevlisi adayı bıçakladı
Diyarbakır'da oyların sayımı başladı Yerel Haberler
Diyarbakır'da oyların sayımı başladı
AKP'li Savcı Sayan seçim sonuçlarını deldi sandık sonuçlarını açıkladı Gündem
AKP'li Savcı Sayan seçim sonuçlarını deldi sandık sonuçlarını açıkladı