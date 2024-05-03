DEM partililer çakarlı olan arabalarıyla geldiler. CHP Genel Başkanını ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
DEM partililer çakarlı olan arabalarıyla geldiler. CHP Genel Başkanını ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 2 çakarlı araçla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i partinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede yeni anayasa çalışmalarının konuşulacağı ifade edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan çakarlı araçlarıyla GHP Genel Merkezi’ne geldi.

2 çakarlı araçla parti merkezine gelen Hatimoğulları ve Bakırhan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

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GÖRÜŞME 12:30'DA BAŞLADI

Hatimoğulları ve Bakırhan, saatler 12.30'u gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in eşlik ettiği görüldü.

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DEM Parti Eş Genel Başkanlarını, Gamze Taşcıer karşıladı. DEM Eş Başkanlarının Özgür Özel ile yeni anayasa çalışmaları hakkında görüşecekleri iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa kapsamında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi - Gelecek Partisi Meclis Grubu ve İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.

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