DEM Partililerle el sıkışan Bahçeli’den barış açıklaması. DEM Parti’yi terörist ilan etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis açılış oturumunun kapanmasının ardından salondan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına gelerek tokalaşmıştı.
Bahçeli'nin tokalaştığı isimler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın olması dikkat çekmişti.
"BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM"
Resepsiyonda tokalaşmasına ilişkin açıklama yapan Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" dedi.
Bahçeli, Grup Toplantısı'nda sert eleştirilerde bulunduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Genel Kurul'da tokaşmasına ilişkin olarak da, "El sıkmak değerlendirmenin işaretidir" dedi.