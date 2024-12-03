DEM Parti'nin İmralı dilekçesine Bakan Tunç yanıt verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
DEM Parti'nin İmralı dilekçesine Bakan Tunç yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı dilekçesine ilişkin, "Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin söyleminin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

Bir süredir gündemde olan dilekçeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklama geldi. Tunç, ""DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" ifadelerini kullandı.

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